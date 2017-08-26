Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, CNN Türk'te olası Marmara depremiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki, "2030'a kadar Marmara'da deprem yaşayacağız. 600 bin bina yıkılabilir" dedi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, CNN Türk'te olası Marmara depremiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Bakan Özhaseki, "2030'a kadar Marmara'da deprem yaşayacağız. 600 bin bina yıkılabilir" dedi.



Bakan Özhaseki şunları söyledi:



Ekonomik olarak ülkede büyük yara açar.



Yabancı ülkelere el açmak zorunda kalabiliriz.



Bakanlığın üzerinde bile baskı kuruluyor.



99'dan önce yapılan binaların hepsi riskli.



1950 sonrası yapılan binalarda sıkıntı var.



Senede 500 bin yapı inşa edeceğiz.



7,5 milyon yapı yenilenmeli.



İstanbul'da kentsel dönüşüm yanlış yapılıyor.



ADALAR'A YENİ İMAR PLANI İDDİASI



Bize gelen herhangi bir değişiklik planı yok.



Yeşil alanı betona dönüştürecek proje geçmez.



ORMAN ARAZİLERİNİN DURUMU



Yangın çıkan yerler imara açılmayacak.



DİYARBAKIR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM



Tarihi evlerin inşası biraz zor ama yapıyoruz.



Sur'da evi yıkılan başka yerde ev alabilir.



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