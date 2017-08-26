Şok görüntü! Seyir halindeyken bakın ne yapıyor
Şok görüntü! Seyir halindeyken bakın ne yapıyor
İstanbul'da feci kaza
İstanbul'da feci kaza
Hastanede panik!
Hastanede panik!
Rusya'dan dikkat çeken Suriye açıklaması
Rusya'dan dikkat çeken Suriye açıklaması

Son dakika: "2030'a kadar Marmara'da deprem yaşayacağız!"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, CNN Türk'te olası Marmara depremiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki, "2030'a kadar Marmara'da deprem yaşayacağız. 600 bin bina yıkılabilir" dedi

Son dakika: "2030'a kadar Marmara'da deprem yaşayacağız!"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, CNN Türk'te olası Marmara depremiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Özhaseki, "2030'a kadar Marmara'da deprem yaşayacağız. 600 bin bina yıkılabilir" dedi.

Bakan Özhaseki şunları söyledi:

Ekonomik olarak ülkede büyük yara açar.

Yabancı ülkelere el açmak zorunda kalabiliriz.

Bakanlığın üzerinde bile baskı kuruluyor.

99'dan önce yapılan binaların hepsi riskli.

1950 sonrası yapılan binalarda sıkıntı var.

Senede 500 bin yapı inşa edeceğiz.

7,5 milyon yapı yenilenmeli.

İstanbul'da kentsel dönüşüm yanlış yapılıyor.

ADALAR'A YENİ İMAR PLANI İDDİASI

Bize gelen herhangi bir değişiklik planı yok.

Yeşil alanı betona dönüştürecek proje geçmez.

ORMAN ARAZİLERİNİN DURUMU

Yangın çıkan yerler imara açılmayacak.

DİYARBAKIR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM

Tarihi evlerin inşası biraz zor ama yapıyoruz.

Sur'da evi yıkılan başka yerde ev alabilir.

ulusal.com.tr

Etiketler; #marmara #deprem
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Kamyonet şoförü, seyir halinde uyuşturucu madde kullanırken görüntülendi
Sonraki Haber
Son dakika: "2030'a kadar Marmara'da deprem yaşayacağız!"
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.