Son Dakika 21 Aralık 2019 Cumartesi EYT haberleri... Emeklilikte yaşa takılanlar çarpıcı açıklaması
SMMM/Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada emeklilikte yaşa takılanlar ve Aylık Bağlama Oranı (ABO) sistemiyle ilgili açıklamada bulundu. Erdursun emekli maaşıyla ilgili de açıklama yaptı
Erdursun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada emeklilikte yaşa takılanlar ve Aylık Bağlama Oranı (ABO) sistemiyle ilgili açıklamada bulundu.
Erdursun, "Onbinlerce #EYT’li sigorta prim gün sayısını tamamladıkları halde emekli olamadılar, çalıştıkça emekli maaşları düşmesin diye kayıt dışı çalışıyorlar...! Çalıştıkça emekli maaşını düşüren #ABO sisteminin hemen değişmesi gerekiyor!" ifadelerini kullandı.
Asgari ücretle ilgili paylaşım yapan Erdursun, "Asgari ücrete işsizlik sigortası fonundan yani işçinin parasıyla işverene destek veriliyor, 2020’de yeniden değerleme oranında %22.58 oranında zam yapılarak 200₺ işverende olduğu gibi işçiye destek verilerek asgari ücret 2.676₺ yapılabilir...!" dedi.
Erdursun emekli maaşı ile igili paylaşımında ise, "Emekli maaşını hesapladığım 1.000₺, 1.200₺ emekli maaşı alacağını öğrenen kişilerin ilk tepkisi “ama benim babam 2000₺ alıyor”, “ama annem 2.200₺ alıyor” oluyor! 2008’de maaş hesaplama sistemi değişti Annenizin, babanızın emekli maaşının yarısını bile alamayacaksınız!" ifadelerini kullandı.
Erdursun, "2020 Bürçesi 1 Trilyon 100 Milyar TL Bu kadar büyük bütçede unutulan 82 Milyon! Bu kadar büyük bütçe en fazla 5-10 Bin kişiyi mutlu edecek...! #EYT, Esnaf, Çiftçi, Emekli, Memur, İşçi bu paradan hakkını alamayacak...!" dedi.
ulusal.com.tr
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P