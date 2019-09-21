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SON DAKİKA 21 EYLÜL 2019 CUMARTESİ HABERLERİ! MHP'li Cemal Enginyurt'tan sert ceza indirimi açıklaması - Genel af, denetimli serbestlik haberleri

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Yargı Paketinde ceza indirimi yoksa paket sizde kalsın" dedi. Ceza indirimi sözü verildiğini belirten Enginyurt, "Avukatlar, Cumhurbaşkanını protesto etsin, onlara yeşil pasaport verelim. Umutla bekleyen mahkuma kırmızı kart gösterelim" ifadelerini kullandı

SON DAKİKA 21 EYLÜL 2019 CUMARTESİ HABERLERİ! MHP'li Cemal Enginyurt'tan sert ceza indirimi açıklaması - Genel af, denetimli serbestlik haberleri

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, ceza indirimi konusunda açıklama yaptı.

Enginyurt, şunları belirtti:

"Yargı Paketinde ceza indirimi yoksa paket sizde kalsın.

Avukatlar, Cumhurbaşkanını protesto etsin, onlara yeşil pasaport verelim. 

Umutla bekleyen mahkuma kırmızı kart gösterelim.

Yok öyle yağma.

CEZA İNDİRİMİ SÖZ  VERİLDİ.

UMUTLAR SÖNMEMELİ."

ulusal.com.tr

Etiketler; #mhp #Cemal Enginyurt #ceza indirimi
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