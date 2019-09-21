Yargıtay'dan 'hindi' kararı
Yargıtay'dan 'hindi' kararı
2 terörist etkisiz hale getirildi
2 terörist etkisiz hale getirildi
Demirtaş ve Yüksekdağ'a tutuklama
Demirtaş ve Yüksekdağ'a tutuklama
Feyzioğlu: Türkiye’nin güvenliği Kıbrıs’tan başlar
Feyzioğlu: Türkiye’nin güvenliği Kıbrıs’tan başlar

SON DAKİKA 21 EYLÜL 2019 CUMARTESİ HABERLERİ! Sosyal Güvenlik Kurumu SGK başmüfettişi: Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yasası çıksa bile...

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, kendisine gelen bir soruya verdiği yanıtta "EYT yasası çıksa bile geriye dönük fark ödenmesi mümkün değildir. Keza Kurumun, bunun altından kalkması imkân dâhilinde değildir" ifadelerini kullandı

SON DAKİKA 21 EYLÜL 2019 CUMARTESİ HABERLERİ! Sosyal Güvenlik Kurumu SGK başmüfettişi: Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yasası çıksa bile...

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili soruyu cevaplandırdı.

Gelen sorular ve cevaplar şu şekilde:

"İsa Hocam, 2013 yılında emekli olmam gerekirken EYT’den dolayı 2019'da emekli oldum. Aradan geçen 6 yıllık EYT farkını alabilir miyim?"

EYT yasası, emeklilik için halen yaş dışındaki tüm şartları yerine getirmiş, ancak yaş engeline takılanlar için EYT’lilerin gösterdiği çabadır. EYT yasası çıksa bile geriye dönük fark ödenmesi mümkün değildir. Keza Kurumun, bunun altından kalkması imkân dâhilinde değildir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #sgk #sosyal güvenlik kurumu #isa karakaş #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt
Önceki Haber
SGK 4A 4B 4C SSK BAĞ-KUR Emekli Sandığı emekli aylığı nasıl hesaplanır? Kaç para emekli maaşı alacaksınız? Emekli aylığı hesaplama
Sonraki Haber
Son dakika haberleri! Çocukları PKK tarafından kaçırılan İranlı 5 aile, Diyarbakır'da HDP binası önünde
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.