2 terörist etkisiz hale getirildi
2 terörist etkisiz hale getirildi
Demirtaş ve Yüksekdağ'a tutuklama
Demirtaş ve Yüksekdağ'a tutuklama
Feyzioğlu: Türkiye’nin güvenliği Kıbrıs’tan başlar
Feyzioğlu: Türkiye’nin güvenliği Kıbrıs’tan başlar
Cinnet getiren kişi 4 yakınını öldürdü
Cinnet getiren kişi 4 yakınını öldürdü

SON DAKİKA 21 EYLÜL 2019 CUMARTESİ HABERLERİ! Sosyal Güvenlik Kurumu SGK başmüfettişinden emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması: Hiçbiri gerçek değil

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, emeklilikte yaşa takılanlara EYT'lilere yanlış-yalan haberlere itibar etmemesi konusunda uyarıda bulundu. Karakaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sosyal Politikalar Başkan Vekili  ve aynı zamanda Başdanışmanı olan   Sayın Prof. .Dr. Vedat BİLGİN’i görevlendirmesi  ile bilikte  EYT/EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR  ile ilgili yazılı ve görsel medyada yazanların-çizenlerin-konuşanların CV’lerine baktığınızda SGK ya da Bakanlıkla yakından uzaktan bir ilgilerinin bulunmadığını göreceksiniz. Dolayısıyla verilen istatistik ve sayıların hiçbiri gerçek değildir. Bu konuda tek gerçek bilgiler Sayın Prof. .Dr. Vedat BİLGİN’in yapacağı açıklamalardır. Bu konuda henüz hazırlanan hiçbir resmi rapor yoktur." dedi

SON DAKİKA 21 EYLÜL 2019 CUMARTESİ HABERLERİ! Sosyal Güvenlik Kurumu SGK başmüfettişinden emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması: Hiçbiri gerçek değil

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, kişisel internet sitesinde bir yazı paylaştı.

Karakaş, kendisine gelen "İSA Hocam, rapor Sayın Cumhurbaşkanımıza gerçekten gitti mi? Ortalıkta EYT ile ilgili bahsedilen rapor gerçek mi?" sorusuna yanıt verdi.

Emeklilikte yaşa takılanlara yanlış-yalan haberlere itibar etmemesi konusunda uyarıda bulunan Karakaş, her gün en az 600-700 okuyucusundan gelen "EYT yasasının hemen çıkacağı doğru mu?" ve benzeri sorulara da cevap verdi.

"HİÇBİRİ GERÇEK DEĞİL"

Karakaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sosyal Politikalar Başkan Vekili  ve aynı zamanda Başdanışmanı olan   Sayın Prof. .Dr. Vedat BİLGİN’i görevlendirmesi  ile bilikte  EYT/EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR  ile ilgili yazılı ve görsel medyada yazanların-çizenlerin-konuşanların CV’lerine baktığınızda SGK ya da Bakanlıkla yakından uzaktan bir ilgilerinin bulunmadığını göreceksiniz. Dolayısıyla verilen istatistik ve sayıların hiçbiri gerçek değildir. Bu konuda tek gerçek bilgiler Sayın Prof. .Dr. Vedat BİLGİN’in yapacağı açıklamalardır. Bu konuda henüz hazırlanan hiçbir resmi rapor yoktur." dedi.

"BAĞLAYICILIĞI VE GERÇEKLİĞİ YOK"

Karakaş, şunları belirtti:

"EYT’lilerin  tek bir sigortalılık grubunda yer almadığından emeklilik koşulları yer aldıkları sigortalılık türüne göre farklılık arz etmektedir. 

Keza genel olarak;

İş Kanuna tabi olan işçiler ile işçi gibi sigortalı sayılan SSK’lılar,

Esnaf-sanatkar, şirket ortağı ile diğer kendi nam ve hesabına çalışanlar Bağ-Kur’lular,

Memur ve memur gibi iştirakçi sayılan Emekli Sandığına tabi olanlar,

Tarım SSK,

Tarım Bağ-Kur,

Banka ve TOBB… Sandıklarına tabi olanlar olmak üzere değişik gruplarda yer alan çok sayıda EYT’li bulunmaktadır. Bu nedenle bu konuda değişik gruplarda yer alan her EYT’li grupla  ilgili  çok sayıda veriyle ilgili tüm istatistiklerin çıkarılması, işlenmesi, hesaplanması  maalesef  zaman gerektiren meşakatli bir iştir.

SON SÖZ OLARAK; EYT konusunda görevli olan Sayın BİLGİN’in yapacağı açıklamalar dışında verilen rakamlar, istatistikler ve bahsedilen raporların bağlayıcılığı ve gerçekliği yoktur."

ulusal.com.tr

Etiketler; #sgk #sosyal güvenlik kurumu #isa karakaş #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar
Önceki Haber
Erdoğan'dan evlat nöbeti talimatı
Sonraki Haber
SON DAKİKA 21 EYLÜL 2019 CUMARTESİ HABERLERİ! MHP'li Cemal Enginyurt'tan sert ceza indirimi açıklaması - Genel af, denetimli serbestlik haberleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.