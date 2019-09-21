Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, emeklilikte yaşa takılanlara EYT'lilere yanlış-yalan haberlere itibar etmemesi konusunda uyarıda bulundu. Karakaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sosyal Politikalar Başkan Vekili ve aynı zamanda Başdanışmanı olan Sayın Prof. .Dr. Vedat BİLGİN’i görevlendirmesi ile bilikte EYT/EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR ile ilgili yazılı ve görsel medyada yazanların-çizenlerin-konuşanların CV’lerine baktığınızda SGK ya da Bakanlıkla yakından uzaktan bir ilgilerinin bulunmadığını göreceksiniz. Dolayısıyla verilen istatistik ve sayıların hiçbiri gerçek değildir. Bu konuda tek gerçek bilgiler Sayın Prof. .Dr. Vedat BİLGİN’in yapacağı açıklamalardır. Bu konuda henüz hazırlanan hiçbir resmi rapor yoktur." dedi

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, kişisel internet sitesinde bir yazı paylaştı.



Karakaş, kendisine gelen "İSA Hocam, rapor Sayın Cumhurbaşkanımıza gerçekten gitti mi? Ortalıkta EYT ile ilgili bahsedilen rapor gerçek mi?" sorusuna yanıt verdi.



Emeklilikte yaşa takılanlara yanlış-yalan haberlere itibar etmemesi konusunda uyarıda bulunan Karakaş, her gün en az 600-700 okuyucusundan gelen "EYT yasasının hemen çıkacağı doğru mu?" ve benzeri sorulara da cevap verdi.



"HİÇBİRİ GERÇEK DEĞİL"



Karakaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sosyal Politikalar Başkan Vekili ve aynı zamanda Başdanışmanı olan Sayın Prof. .Dr. Vedat BİLGİN’i görevlendirmesi ile bilikte EYT/EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR ile ilgili yazılı ve görsel medyada yazanların-çizenlerin-konuşanların CV’lerine baktığınızda SGK ya da Bakanlıkla yakından uzaktan bir ilgilerinin bulunmadığını göreceksiniz. Dolayısıyla verilen istatistik ve sayıların hiçbiri gerçek değildir. Bu konuda tek gerçek bilgiler Sayın Prof. .Dr. Vedat BİLGİN’in yapacağı açıklamalardır. Bu konuda henüz hazırlanan hiçbir resmi rapor yoktur." dedi.



"BAĞLAYICILIĞI VE GERÇEKLİĞİ YOK"



Karakaş, şunları belirtti:



"EYT’lilerin tek bir sigortalılık grubunda yer almadığından emeklilik koşulları yer aldıkları sigortalılık türüne göre farklılık arz etmektedir.



Keza genel olarak;



İş Kanuna tabi olan işçiler ile işçi gibi sigortalı sayılan SSK’lılar,



Esnaf-sanatkar, şirket ortağı ile diğer kendi nam ve hesabına çalışanlar Bağ-Kur’lular,



Memur ve memur gibi iştirakçi sayılan Emekli Sandığına tabi olanlar,



Tarım SSK,



Tarım Bağ-Kur,



Banka ve TOBB… Sandıklarına tabi olanlar olmak üzere değişik gruplarda yer alan çok sayıda EYT’li bulunmaktadır. Bu nedenle bu konuda değişik gruplarda yer alan her EYT’li grupla ilgili çok sayıda veriyle ilgili tüm istatistiklerin çıkarılması, işlenmesi, hesaplanması maalesef zaman gerektiren meşakatli bir iştir.



SON SÖZ OLARAK; EYT konusunda görevli olan Sayın BİLGİN’in yapacağı açıklamalar dışında verilen rakamlar, istatistikler ve bahsedilen raporların bağlayıcılığı ve gerçekliği yoktur."



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