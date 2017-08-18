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Son dakika: 21 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var

Yalova merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı. Soruşturmada 21'i muvazzaf 30 asker için gözaltı kararı verildi

Son dakika: 21 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var

Yalova merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı.

Soruşturmada 21'i muvazzaf 30 asker için gözaltı kararı verildi

Etiketler; #fetö #operasyon
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