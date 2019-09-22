MHP MYK Üyesi Prof. Dr. Sefer Aycan, af ve şartlı ceza indirimine ilişkin açıklama yaptı. "Bizimki af değil. Af konusu Mecliste Nitelikli çoğunlukla çıkması gerekiyor" diyen Aycan, "Bizim ki af değil, Şartlı Ceza İndirimi olduğu için aslında çıkartılması daha kolay ve mümkündür. MHP Kendi kanun teklifinin arkasındadır. Gündeme alınmasını bekliyoruz. Bizim canileri affetme gibi bir niyetimiz yok" şeklinde konuştu

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