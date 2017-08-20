Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile 22 ilin emniyet müdürü değişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile 22 ilin emniyet müdürü değişirken, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Servet Yılmaz getirildi.



Resmi Gazete ’de yayımlanan , “Emniyet Müdürleri Kararnamesi” ile; 3 Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ile 22 İl Emniyet Müdürü’nün yerleri değişmiştir.



10 İl Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi olarak merkeze alınmış, 4 İl Emniyet Müdürü Merkez Teşkilatındaki birimlerde görevlendirilmiş ve 8 İl Emniyet Müdürü’nün yerleri değişmiştir. 10 İl Emniyet Müdürü ilk defa göreve atanırken, 4 İl Emniyet Müdürü merkezdeki birim amirlerinden atanmıştır.



Yine aynı tarihli İçişleri Bakanı onayı ile 3 Polis Okulu Müdürü ile merkezdeki 7 Birim Amirinde değişiklik yapılmıştır.



Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne Servet Yılmaz getirildi



Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Servet Yılmaz getirildi.





300 mülki idare amirinin görev yeri değişti

“Mülki İdare Amirleri Yaz Kararnamesi” ile 300 Mülki İdare Amirinin görev yerlerinde değişiklik yapıldı. Kararname kapsamında 45 Vali Yardımcısı Kaymakamlığa atanmış olup, büyük illere birer kadın vali yardımcısının ataması gerçekleşti.







