Son dakika 26 Aralık 2019 asgari ücret haberleri... Özgür Erdursun: Hayal kırıklığı yarattı

Erdursun, hükümetin asgari ücret teklifini açıklamasının ardından değerlendirmede bulundu.

Erdursun, "Asgari ücret net 2.103₺ oldu. Eski fiş parası AGİ ile birlikte 2.324₺ oldu. İşverene destek 150₺’den 75₺’ye düştü! Bu asgari ücret ne işçiyi nede işvereni mutlu etmez! #asgariücret hayal kırıklığı yarattı!" dedi.

Erdursun, "Açıklanan Asgari Ücret kabul edilir bir ücret değildir. İşçiye en az 150 TL destek verilmelidir. Bu destek SGK primi ve vergiden muaf olmalıdır. İşverene verilen 75 TL destek 150 TL'ye çıkartılmalıdır. #asgariücret 2.474,71 TL olmalıdır. Yeniden değerleme oranında %22,58" ifadelerini kullandı.

Erdursun, "Asgari Ücretli jest bekliyordu! Asgari Ücretli Pert oldu... #asgariücret" dedi.

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