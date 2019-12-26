Son dakika 26 Aralık 2019 asgari ücrette son durum!

İşçi "asgari ücret en az 2578 lira olsun" dedi. Hükümet 2324 lira verdi. Beklentilerin altında kalan yeni zam oranına tepkiler gecikmedi.



Milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücretin 2020 yılında ne kadar olacağı belli oldu.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkan rakamın altına işçi cephesi imza atmadı. Yeni zam oranını hükümet adına Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işveren adına ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu yetkilisi imzaladı.



İşçi adına masada olan Türk-İş, rakama tepki gösterdi. Ardından da Çalışma Bakanlığı'nda düzenlenen ortak basın toplantısını terk ederek tavrını ortaya koydu.





ulusal.com.tr