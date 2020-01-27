Son dakika 27 Ocak 2020 Pazartesi deprem haberleri... Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Kandilli Rasathanesi- AFAD son depremlerin listesi
Son dakika haberleri... Elazğı'da meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar hangi illerde deprem olduğunu araştırıyor. Hangi illerde deprem oldu, depremin büyüklüğü ve derinliğini öğrenmek için aşağıdaki linklere tıklayınız. İşte Türkiye'de meydana gelen depremlerin listesi
GÜNDEM 27.01.2020, 00:18 27.01.2020, 00:19
SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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ulusal.com.tr
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