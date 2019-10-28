SON DAKİKA! 28 Ekim 2019 Pazartesi günü kargolar açık mı? 29 Ekim 2019 Salı kargo alınıp gönderiliyor mu! Aras Kargo'dan açıklama

28 Ekim 2019 Pazartesi günü kargolar açık mı? 29 Ekim 2019 Salı kargo alınıp gönderiliyor mu?

Edinilen bilgilere göre, pazartesi günü kargoların durumu şirketin hizmetlerine göre değişiklik gösteriyor.

Bazı kargo şirketlerinin 28 Ekim 2019 Pazartesi günü tam gün mesai yapacağı öğrenildi.

29 Ekim 2019 Salı günü ise kimi kargo şirketlerinin öğle saatlerine kadar mesai yapacağı ifade edildi.

ARAS KARGO'DAN AÇIKLAMA

Aras Kargo, çalışma saatleri ile ilgili açıklama yaptı.

Şirketten yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Değerli Müşterilerimiz,

29 Ekim Salı günü, resmi tatil olması sebebi ile operasyonel işleyişimize 1 gün süreyle ara vereceğiz.

30 Ekim Çarşamba günü mesaimize devam edeceğiz.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

ulusal.com.tr