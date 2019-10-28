SON DAKİKA! 28 Ekim 2019 Pazartesi günü kargolar açık mı? 29 Ekim 2019 Salı kargo alınıp gönderiliyor mu! Aras Kargo'dan açıklama
28 Ekim 2019 Pazartesi günü devlet dairelerinde mesainin yarım gün olacağının ifade edilmesinin ardından vatandaşlar, pazartesi ve 29 Ekim Salı günü kargo gönderimi yapılıp yapılmayacağını merakla araştırıyor. Peki 28 Ekim 2019 Pazartesi günü kargolar açık mı? 29 Ekim 2019 Salı kargo alınıp gönderiliyor mu? Aras Kargo tarafından yapılan açıklamada "29 Ekim Salı günü, resmi tatil olması sebebi ile operasyonel işleyişimize 1 gün süreyle ara vereceğiz. 30 Ekim Çarşamba günü mesaimize devam edeceğiz." denildi.
GÜNDEM 28.10.2019, 10:22 28.10.2019, 10:22
28 Ekim 2019 Pazartesi günü kargolar açık mı? 29 Ekim 2019 Salı kargo alınıp gönderiliyor mu?
Edinilen bilgilere göre, pazartesi günü kargoların durumu şirketin hizmetlerine göre değişiklik gösteriyor.
Bazı kargo şirketlerinin 28 Ekim 2019 Pazartesi günü tam gün mesai yapacağı öğrenildi.
29 Ekim 2019 Salı günü ise kimi kargo şirketlerinin öğle saatlerine kadar mesai yapacağı ifade edildi.
ARAS KARGO'DAN AÇIKLAMA
Aras Kargo, çalışma saatleri ile ilgili açıklama yaptı.
Şirketten yapılan açıklamada şunlar denildi:
"Değerli Müşterilerimiz,
29 Ekim Salı günü, resmi tatil olması sebebi ile operasyonel işleyişimize 1 gün süreyle ara vereceğiz.
30 Ekim Çarşamba günü mesaimize devam edeceğiz.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."
ulusal.com.tr
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