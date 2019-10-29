SON DAKİKA! 29 Ekim 2019 Salı günü MNG kargo açık mı? 29 Ekim 2019 Salı MNG Kargo çalışıyor mu
29 Ekim 2019 Salı günü Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kargolar ile ilgili açıklamalar sürüyor. En son açıklama MNG Kargo'dan geldi. MNG Kargo çalışma saatleri ile ilgili duyuru yaptı. Peki 29 Ekim 2019 Salı günü MNG kargo açık mı? 29 Ekim 2019 Salı MNG Kargo çalışıyor mu?
GÜNDEM 29.10.2019, 09:57 29.10.2019, 09:57
29 Ekim 2019 Salı günü MNG kargo açık mı? 29 Ekim 2019 Salı MNG Kargo çalışıyor mu?
MNG Kargo, 29 Ekim 2019 Salı günü açık olup olmadığı ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.
Yapılan açıklamada, şöyle denildi.
"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, 29 Ekim Salı günü tüm şubelerimiz kapalı olacaktır.
30 Ekim Çarşamba itibariyle tüm birimlerimizde işleyiş devam edecektir."
ulusal.com.tr
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P