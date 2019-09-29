Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından "Bugün Dijital Türkiye (e-Devlet) üzerinden yapılan 3 milyonun üzerinde adres sorgusu ile birçok vatandaşımız acil toplanma alanlarını öğrendi. Acil toplanma alanınızı biliyor musunuz?" açıklaması yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, İstanbul'daki depremler sonrası önemli bir uyarıda bulundu.



"3 MİLYONUN ÜZERİNDE ADRES SORGUSU..."



Yapılan açıklamada bugün Dijital Türkiye (e-Devlet) üzerinden yapılan 3 milyonun üzerinde adres sorgusu ile birçok vatandaşımız acil toplanma alanlarını öğrendiği belirtildi.



Paylaşımda "Acil toplanma alanınızı biliyor musunuz?" diye soruldu.



Öte yandan İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "Toplanma Alanları; afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar, yaşanabilecek paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın güvenli bir şekilde toplanabileceği alanlardır." açıklaması yaptı.



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