banner1122
Ersin Tatar, Mustafa Akıncı'yı uyardı
Ersin Tatar, Mustafa Akıncı'yı uyardı
Elektriğe yüzde 14,9 zam
Elektriğe yüzde 14,9 zam
Dev havayolunun iflası bekleniyor
Dev havayolunun iflası bekleniyor
İstanbul'da deprem oldu
İstanbul'da deprem oldu

SON DAKİKA 30 EYLÜL 2019 PAZARTESİ HABERLERİ! İşte emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili Cumhurbaşkanlığındaki son çalışmanın içeriği

Sabah gazetesinden Faruk Erdem, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili açıklama yaptı. EYT'nin çok kapsamlı bir çalışma olduğunu söyleyen Erdem, "İçinde hem SSK'lılar hem BAĞ-KUR'lular hem de memur olanlar var" dedi

SON DAKİKA 30 EYLÜL 2019 PAZARTESİ HABERLERİ! İşte emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili Cumhurbaşkanlığındaki son çalışmanın içeriği

Sabah gazetesinden Faruk Erdem, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili bazı açıklamalar yaptı.

EYT'nin çok kapsamlı bir çalışma olduğunu söyleyen Faruk Erdem, şunları belirtti:

"Çok kapsamlı bir çalışma gerektiren bir konu.

İçinde hem SSK'lılar hem BAĞ-KUR'lular hem de memur olanlar var.

Herkesin çalışma koşulları ve yaşları farklı.

Herkes için farklı bir çalışma yapılacak.

Fakat bu çok zor bir çalışma olacak.

Çünkü çok kapsamlı bir çalışmadır bu.

Son gelişme ise herkesi biraz da olsa umutlandırdı.

Konunun Cumhurbaşkanlığı nezdinde olması çözüm açısından umut vaat ediyor."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt #cumhurbaşkanlığı
İlişkili Haberler
SON DAKİKA 30 EYLÜL 2019 PAZARTESİ HABERLERİ! Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda bundan sonra ne olacak! EYT ile ilgili dikkat çeken açıklama
SON DAKİKA 30 EYLÜL 2019 PAZARTESİ HABERLERİ! Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda bundan sonra ne olacak! EYT ile ilgili dikkat çeken açıklama
Sabah gazetesinde emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yer alan haberde "EYT konusu hakkında bundan sonra ne olacak?" diye soruldu. Verilen yanıtta ise "EYT'nin Meclis'e gelmesi ve komisyonlarda görüşülmesi bekleniyor. Yasalara ve bütçeye uygun bir formül bulunması bekleniyor" denildi. Sabah gazetesinden Faruk Erdem ise konu ile ilgili ayrıntılı bir açıklama yaptı. İşte detaylar
Önceki Haber
Muş'ta AFAD ekipleri deprem tatbikatı yaptı
Sonraki Haber
SON DAKİKA 30 EYLÜL 2019 PAZARTESİ HABERLERİ! Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda bundan sonra ne olacak! EYT ile ilgili dikkat çeken açıklama
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.