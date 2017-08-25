Yeni KHK'larla 4 bin yeni hakim ve savcının atanacağı açıklandı.

İşte 694 sayılı KHK'dan öne çıkan başlıklar



694 sayılı KHK ile MİT Müsteşarı'nın tanıklığı Cumhurbaşkanı'nın iznine bağlanırken, milletvekillerine ise işlediği suçlardan dolayı soruşturma açılabilecek.



Ayrıca, "Türk vatandaşları hariç olmak üzere, tutuklu veya hükümlü bulunanlar; ırkı, etnik kökeni, dini, vatandaşlığı nedeniyle cezalandırılamayacağı, onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulmayacağı ya da işkence ve kötü muameleye maruz kalmayacağına ilişkin güvenceler bulunması kaydıyla, milli güvenliğin veya ülke menfaatleerinin gerektirdiği hallerde, cumhurbaşkanının onayı ile başka bir ülkeye iade edilebilir veya başka bir ülkede tutuklu ya da hükümlü bulunanlar ile takas edilebilebilir" düzenlemesi getirildi.



Korucuların görevi ifasından doğduğu iddia edilen suçlarla ilgili yargılanmalarında avukat ücretleri valilikler tarafından karşılanacak

Sağlık hizmetlerinde yedek subaylar görevlendirilebilecek.



Uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele konusunda yeni önlemler alındı.



Askerlerin terfi esaslarında değişiklikler yapıldı.



Bazı kanunlarda başbakana verilen yetki cumhurbaşkanına şeklinde değiştirildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 3 bin, taşra teşkilatına ise 29 bin personel alınacak.



Adalet Bakanlığı 4 bin hakim ve 2 bin hakim adayı alacak.







YAYINLANAN KARARNAMELERE BU LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİ