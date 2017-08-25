Yeni KHK'larla 4 bin yeni hakim ve savcının atanacağı açıklandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, Özel Harekat'a 3004 Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 29 bin kişilik kadro tahsis edildi.



Milletvekillerine işlediği suçlardan dolayı soruşturma açılabilecek.



MİT Müsteşarı'nın tanıklığı Cumhurbaşkanı'nın iznine bağlandı.





Ayrıntılar gelecek...