Son dakika 8 Kasım 2019 Cuma Mevlid Kandili mesajları! Diyanet'ten Mevlid Kandili mesajı geldi

Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'tan Mevlid Kandili mesajı geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erbaş, şunları belirtti:

"8 Kasım 2019 (12 Rebiü’l-evvel 1441) Cuma günü sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.s.) yeryüzünü teşriflerinin yıldönümüdür. Cenâb-ı Hak, idrak edeceğimiz Velâdet-i Nebi’yi tüm insanlık için hayırlara vesile kılsın. #MevlidKandili"

Erbaş'ın paylaşığı fotoğrafta ise şu ifadeler yer aldı:

"Bugün yeryüzü, Resulullah'ın, çoraklaşmış ruhlara verdiği can suyuna her zamankinden daha çok muhtaçtır.

Bu noktada biz inananlara düşen sorumluluk, İslam ahlakını en doğru şekilde anlayıp özümseyerek sonraki kuşaklara eksiksiz aktarmaktır."

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