Son dakika 8 Kasım 2019 Cuma Mevlid Kandili mesajları! Mevlid Kandili resimli kandil mesajları! Mevlid Kandili ile ilgili anlamlı ve kısa mesajların listesi

İstanbul Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kurtoğlu, "Alemlere rahmet Hz. Muhammed (sav) öncesinde dünya karanlıkta boğuluyordu; zulüm sıradanlaşmış, cehalet tüm zihinleri kaplamıştı... O’nun kâinata teşrifiyle karanlıklar aydınlığa, batıl hakikate dönüştü. Olmasaydın olmazdık" mesajı paylaştı.

Vakıf Katılım tarafından da "Güzel ahlakı, merhameti, Allah'a kulluğu öğrendiğimiz Peygamber Efendimiz'in yeryüzüne teşriflerinin yıl dönümünü kutladığımız Mevlid Kandili'nin ülkemize ve tüm İslam alemine bereket getirmesini dileriz." paylaşımı yapıldı.

İstanbul Ticaret Borsası sosyal medya hesabından da "Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin (s.a.v.) yeryüzünü şereflendirdiği bu kutlu gecede, milletimiz ve tüm İslam âleminin Mevlid Kandilini kutluyoruz." paylaşımı yapıldı.

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