Son dakika 8 Kasım 2019 Cuma Mevlid Kandili mesajları! Resimli, kısa ve öz Mevlid Kandili mesajları paylaşıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "“Andolsun, size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir, size çok düşkündür, müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur.” (Tevbe 128) Mevlid Kandilimiz mübarek olsun. #MevlidKandili #HayırlıKandiller" paylaşımı yapıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından da "Yüce Allah #MevlidKandili'mizi ve Cuma günümüzü mübarek eylesin. Şehrimizin huzur ve güven ortamını daim kılsın." mesajı paylaşıldı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de "Allah rızkı dilediğine bol verir, (dilediğine de) kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Hâlbuki dünya hayatı, ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. (Ra’d, 13/26)" twiti attı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Doktor Mustafa Canbey ise "İki güzel günü birleştiren Rabbime hamdolsun. Gönülden yaptığımız tüm duaların kabulü dileğiyle.. Hayırlı Cumalar, Hayırlı Kandiller.. #MevlidKandili" paylaşımını yaptı.