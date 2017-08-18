Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:
Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve mülâkat sonuçlarına göre 9-5 dereceli kadrolara;
950 adlî yargı hâkim ve savcı adayı, alınacak olup, yazılı yarışma sınavının, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 24 Aralık 2017 tarihinde yapılması planlanmaktadır.
Sınava başvuru süresi ve başvuru koşulları ayrıca ilan edilecektir.
ulusal.com.tr
950 yeni hakim ve savcı alınacağı duyuruldu. Yeni hakim ve savcı alımına ilişkin sınavın 24 Aralık tarihinde yapılacağı öğrenildi.
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