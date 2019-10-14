Son dakika! ABD Başkanı Trump'tan

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklama yaptı.

Trump, "Kürtler bizim müdahil olmamız için bazı DEAŞ militanlarını salıyor olabilir" dedi.

"TÜRKİYE'YE BÜYÜK YAPTIRIMLAR GELİYOR"

Trump, "Türkiye'ye yaptırım" konusunda da açıklama yaptı.

ABD Başkanı, şunları belirtti:

"Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor!

İnsanlar NATO üyesi Türkiye ile savaşa gireceğimizi gerçekten düşünüyor mu?

Hiç bitmeyen savaşlar sona erecek!

Bunlar Türkiye ve Avrupa ülkeleri tarafından kolaylıkla yeniden yakalanır, ancak hızlı hareket etmeliler."

ulusal.com.tr