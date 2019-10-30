Son dakika ABD haberleri! İki skandal karara Ankara'dan tepkiler peş peşe geldi! Perinçek-İsviçre davası hatırlatıldı

Emperyalizmin sözde soykırım yalanı yeniden masada. Sahada ve diplomaside zafer kazanan Türkiye, Amerika'nın hedefinde.

ABD Temsilciler Meclisi, Barış Pınarı harekatı ile ilgili Türkiye'ye bazı yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısını ve 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti.

Sözde soykırım tasarısı, 405 "evet" oyuna karşılık 11 "hayır" oyuyla meclisten geçti.

Skandal karar sonrası Ankara hareketlendi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, ABD Temsilciler Meclisinde oylanan yasa tasarılarıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Hükümetten de açıklamalar art arda geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "hüsrana uğrayanlar yalanlara sarıldırlar" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da tepkisi sert oldu.

Bir açıklama da Dışişleri Bakanlığı yaptı. Açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi'nce kabul edilen sözde "Ermeni soykırımı" kararını reddedildiği bildirildi.

Açıklamada AİHM'de görülen ve "Perinçek-İsviçre davası" olarak tarihe geçen davanın kararları hatırlatıldı.

ÇAVUŞOĞLU: SEBEBİ, SURİYE'DEKİ OYUNU BOZMAMIZ

Bakan Çavuşoğlu, tasarının sebebinin Türkiye'nin Suriye'deki oyunu bozması olarak ifade etti. Çavuşoğlu, "Mutabakatların intikamını almaya çalışıyorlar" dedi.

ulusal.com.tr