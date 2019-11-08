Son dakika Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu haberleri! Gül-Babacan'ın partisinin gizli ofisi! Kaç vekil ile buluşuldu? İşte çarpıcı yeni parti bilgileri

Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, şunları belirtti:

"Ak Parti’de sular durulmuyor.

Parti içi sorunlar devam ediyor.

Yaşanan son FETÖ gerilimi de bunun göstergesi.

Partide “neşterciler” öne çıkıyor.

FETÖ’nün siyasi ayağı tartışılıyor.

Zamanında üstlerine gidilmemesi eleştiriliyor.

YENİ PARTİLERDE DURUM

Yeni parti girişimleri devam ediyor.

Ama kuruluş tarihleri meçhul.

Sürekli erteleniyor.

Önce nisan dendi.

Sonra temmuz, arkasından ekim, kasım...

Şu anda ocak ayının ilk yarısı dillendiriliyor.

GÜNDEMDEN DÜŞTÜLER

Türkiye’de gündem hızlı değişiyor.

Fırat’ın doğusundaki gelişmeler.

Barış Pınarı Harekatı.

ABD ve Rusya ile mutabakatlar.

Derken gündemden düştüler.

Ama faaliyetler sürüyor.

Ak Parti’nin başarısızlığının pususundalar.

İSTANBUL MERKEZ

Siyasi partilerin merkezi Ankara.

Ama yeni parti çalışmaları daha çok İstanbul’da.

Görüşmeler orada yapılıyor.

Toplantılar orada gerçekleştiriliyor.

Doğu’dan, Güneydoğu’dan, Karadeniz’den davet edilenler İstanbul’da ağırlanıyor.

ANLATILANLAR

İstanbullu bir Ak Partili.

Geçmişte Gül’e de, Erdoğan’a da yakındı.

Şimdi biraz kenarda.

Gelişmeleri yakından izliyor.

Taraflarla doğrudan görüşebilen biri.

Yeni partilerle ilgili anlattıkları şöyle:

GÜL-BABACAN

“Siyasilerle Abdullah Gül;

İş dünyası ile Babacan görüşüyor.

Yabancı siyasetçilerle Gül;

Uluslararası finans çevreleriyle Babacan temas yürütüyor.

İstanbul’daki özel görüşmeler gizli bir yerde yapılıyor.

E-5 yolu kenarında.

Site girişinde güvenlik yüksek.

Araçlar doğrudan kapalı otoparka giriyor.

Oradan asansörle katlara çıkılıyor.

Cemal Kaşıkçı da geçmişte aynı sitede kalırdı.

AÇILIM VAADİ

Eski, yeni 55 milletvekili ile buluşulmuş.

Kürt politikası üzerinde anlaşılmış.

Yeni bir “açılım” sözü verilmiş.

MEDYA İLE İLİŞKİLER

Medya ile ilişkilerde sorun var.

Kimse yanaşmıyor.

İktidar korkusu diye yorumluyorlar.

Bir iki küçük gazete de onları tatmin etmiyor.

Medya patronları ile görüşme talep edildi.

Şu ana kadar kabul eden yok.

Ama umudu kesmediler.

Uygun ortamın oluşmasını bekliyorlar.

ÖRGÜTLENME

Örgütlenme çalışmaları sürüyor.

64 il teşkilatının çerçevesi çizilmiş.

42 ilde tamamlanmış.

Ancak iş resmileşmediği için sıkıntı yaşanıyor.

Ak Parti çengel atıyor.

Bazı isimler çekiliyor...

DAVUTOĞLU’NUN PARTİSİ

Davutoğlu farklı bir tarz izliyor.

O daha çok illerde.

Konferanslara katılıyor.

Merkezden illere değil;

İllerden merkeze politikası izliyor.

Gül-Babacan ekibindeki bazı isimler;

Davutoğlu’nun da ekibinde görünüyor.

Belli ki çift taraflı çalışanlar var.

Ak Parti fazla önemsemiyor.

Onların hedefinde daha çok Gül-Babacan var.”

DIŞ BOYUT

Anlatılanlar böyle.

Bu hamurun daha çok su çekeceği açık.

İşin bir de dış boyutu var.

Peş peşe kumpaslar kuruluyor.

“Ak Parti’nin küçültülmesi” planı devrede.

En büyük zaafı ekonomi.

Gelişmeleri de bu belirleyecek gibi.

İzliyoruz..!"

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