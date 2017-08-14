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Son dakika: Abdullah Gül kutlamalara katılmayacak

AKP’nin 16. kuruluş yıldönümü kutlamaları Ankara'daki Sincan Harikalar Diyarı’nda başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın konuşma yapacağı kutlamalara 6 bin kişi davet edildi. Davetliler arasında bulunan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ise kutlamalara katılmayacağı bildirildi

Son dakika: Abdullah Gül kutlamalara katılmayacak

AKP’nin 16. kuruluş yıldönümü kutlamaları Ankara'daki Sincan Harikalar Diyarı’nda başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın konuşma yapacağı kutlamalara 6 bin kişi davet edildi.

Davetliler arasında bulunan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ise kutlamalara katılmayacağı bildirildi

Etiketler; #abdullah gül #AKP #erdoğan #binali yıldırım
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