AKP’nin 16. kuruluş yıldönümü kutlamaları Ankara'daki Sincan Harikalar Diyarı’nda başlayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın konuşma yapacağı kutlamalara 6 bin kişi davet edildi.
Davetliler arasında bulunan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ise kutlamalara katılmayacağı bildirildi
AKP’nin 16. kuruluş yıldönümü kutlamaları Ankara'daki Sincan Harikalar Diyarı’nda başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın konuşma yapacağı kutlamalara 6 bin kişi davet edildi. Davetliler arasında bulunan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ise kutlamalara katılmayacağı bildirildi
AKP’nin 16. kuruluş yıldönümü kutlamaları Ankara'daki Sincan Harikalar Diyarı’nda başlayacak.
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