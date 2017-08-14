AKP’nin 16. kuruluş yıldönümü kutlamaları Ankara'daki Sincan Harikalar Diyarı’nda başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın konuşma yapacağı kutlamalara 6 bin kişi davet edildi. Davetliler arasında bulunan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ise kutlamalara katılmayacağı bildirildi

0 0 0 0

AKP’nin 16. kuruluş yıldönümü kutlamaları Ankara'daki Sincan Harikalar Diyarı’nda başlayacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın konuşma yapacağı kutlamalara 6 bin kişi davet edildi.



Davetliler arasında bulunan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ise kutlamalara katılmayacağı bildirildi