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Son dakika: Adıyaman Sincik'te deprem (Malatya Pütürge'de deprem 19 Ağustos Cumartesi son depremler)

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 12.17'de yerin 5 kilometre derinliğinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Malatya'nın Pütürge ilçesinden de hissedildi

Son dakika: Adıyaman Sincik'te deprem (Malatya Pütürge'de deprem 19 Ağustos Cumartesi son depremler)

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 12.17'de yerin 5 kilometre derinliğinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Malatya'nın Pütürge ilçesinden de hissedildi

Etiketler; #Adıyaman #Sincik #malatya #pütürge #deprem
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