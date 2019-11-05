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Son dakika af yasası haberleri! MHP'li Cemal Enginyurt'tan Ahmet Altan tepkisi ve şartlı ceza indirimi açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Sayın Cumhurbaşkanı için 'Seçimle gitmezse bile,yakında darbe olacak ve öyle gidecek' diyen Ahmet Altan serbest kalıyorsa; CEZA İNDİRİMİ bekleyen insanımıza,kimse  yalandan Adalet anlatmasın" dedi

GÜNDEM 05.11.2019, 15:23 05.11.2019, 15:24
Son dakika af yasası haberleri! MHP'li Cemal Enginyurt'tan Ahmet Altan tepkisi ve şartlı ceza indirimi açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ahmet Altan hakkında verilen karar ile ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Enginyurt, şartlı ceza indirimi konusuna da değindi.

MHP'li Enginyurt, şunları belirtti:

"Sayın Cumhurbaşkanı için 'Seçimle gitmezse bile,yakında darbe olacak ve öyle gidecek' diyen Ahmet Altan serbest kalıyorsa; CEZA İNDİRİMİ bekleyen insanımıza,kimse  yalandan Adalet anlatmasın.

FETÖCÜLER serbest,çeki yazılan,kader mahkumu olan cezaya devam.

ADALET HERKESE UYGULANSIN"

ulusal.com.tr

#mhp #milliyetçi hareket partisi #ordu #Cemal Enginyurt #şartlı ceza indirimi #af yasası
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