Son dakika af yasası ve ceza indirimi haberleri! MHP heyeti, Adalet Bakanı Gül ile görüştü! İşte ayrıntılar
Af yasası ve şartlı ceza indirimi konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile bir araya geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığındaki heyet, MHP'nin şartlı ceza indiriminde ısrarcı olduğunu anlattı
Şartlı ceza indirimi, kamuoyunda af diye biliniyor ve dolayısıyla da merakla bekleniyor.
Birinci yargı paketinin yasalaşmasının ardından gözler ikinci pakete çevrildi.
Meclis'e ne zaman sunulacağı, kapsamı nasıl olacağı, yılbaşına kadar çıkıp çıkmayacağı sorularının cevabı, AK Parti ile MHP arasındaki görüşmelerde şekilleniyor.
Son olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ile Muhammed Levent Bülbül, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüştü.
Görüşmede, AK Parti'nin teklifiyle ancak 25 ile 30 bin kişinin serbest bırakılacağı vurgulandı.
AK Parti, bir kereye mahsus düzenleme yapılmasına karşı çıkıyor. Rahşan affı algısına dikkat çeken AK Parti, işlenen suçlardan yıllarca iktidarın sorumlı tutulacağı vurgulanıyor.
Uyuşturucu suçlarının kapsama alınması konusunda da anlaşma sağlanamıyor. AK Parti teklifi, uyuşturucu suçlarını istisna tutuyor.
ulusal.com.tr
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