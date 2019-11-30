Son dakika af yasası ve şartlı ceza indirimi haberleri! ''Tertemiz altın kalemle çok güzel bir çalışma hazırladı''

Mahkum Yakınları Platformu Sözcüsü Nona Şahin, Bengütürk TV'de af ve şartlı ceza indirimi konularında açıklamalarda bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi MHP'nin şartlı ceza indiriminin arkasında aslanlar gibi durduğunu söyleyen Şahin, "Çok teşekkür ediyorum. Gecikiyorsa güzelleşerek geliyordur." ifadelerini kullandı.

Bengütürk sunucusu Cem Açıkgöz'ün aktardığına göre, Nona Şahin, "Biz af istemiyoruz, biz şartlı ceza indirimi istiyoruz. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, tertemiz altın kalemle çok güzel bir çalışma hazırladı" dedi.

"Bizim arkamızda MHP'nin haricinde hiçbir parti durmuyor, hiçbir parti bize sahip çıkmıyor" şeklinde konuşan Nona Şahin, şunları söyledi:

"Hiçbir kanal bize sahip çıkmıyor, bizim sesimizi duyurmuyor.

Bu noktada tabi ki biz teşekkür ediyoruz.

Güzel bir çalışma hazırladı Feti bey.

Hakaret ve saldırganlık içeren mesajlar atanlar asla mahkum yakını değil."

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