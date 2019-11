Son dakika! AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanlar EYT ve aylık bağlanma oranı ABO açıklaması

İyi Parti, "Aynı şartlarda emekli olan vatandaşlar arasında meydana gelen ücret farklılıklarının araştırılması, sosyal güvenlik prim gün sayısı artışına rağmen emekli maaşlarında düşüş sorununa çözüm bulunması" amacıyla Meclis'e bir araştırma önergesi verdi.

"PRİM GÜN SAYISINI DOLDURUP YAŞI BEKLEYENLERİN..."

Önergenin gündeme alınıp alınmamasına ilişkşin görüimeler sırasında Meclis'te konuşan AK Parti Ankara Milletveki Orhan Yegin, önergede "prim gün sayısını doldurup yaşı bekleyenlerin, ilave çalışılan her yıl için emekli aylığının azaldığının" belirtdiğini kaydederek, bu durumun nedenlerini anlattı.

Yegin, şunları söyledi:

"Emeklilik sisteminde sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için 1999 ve 2008 yıllarında 2 reform süreci yaşanmıştır. Sigortalıların kazanılmış haklarının korunması için emekli aylıkları hizmetlerinin geçtiği dönemlerde geçerli olan aylık bağlama sistemleri esas alınarak hesaplanmaktadır. Bu nedenle günümüzde 8/9/1999 tarihi ve öncesi birinci dönem, 9/9/1999 ila 1/10/2008 tarihleri arası ikinci dönem ve 1/10/2008'den sonrası üçüncü dönem olmak üzere üç farklı dönem bulunmaktadır.

2008 sonrası kurgulanan sistem kendi içinde tutarlıdır ve çalıştıkça aylıkların düşmesi bir yana, tam aksine sistemde kaldıkça aylıklar yükselmektedir. Ancak, söz konusu düzenlemeler arasında aylıklar karşılaştırıldığında farklılık gözükmektedir. Bu farklılaşmanın temel nedeni, 2008 yılında yapılan düzenleme değil 2008'den önce, 1999 yılında ve 1999'dan önceki sistemlerin farklılığı ve o dönemlerde geçen çalışma sürelerinin, aylık bağlama oranlarının veya asgari aylık katkı oranlarının farklılığıdır. Dolayısıyla, sosyal güvenlik sisteminde en önemli şey sürdürülebilirliği sağlamaktır. 1999 yılında bu düzenlemeyi yapanlar, 1992 yılında yine o sistemde yapılan yanlışlığın bedelini, ondan sonraki sigortaları ödetmek için onu yaptılar. Bugün, 2008 yılında bir düzenleme yaptık ve on bir on iki yıldır hiç dokunmadığımız bir düzenlemeyle devam ediyoruz. Gelişmiş Avrupa ülkelerinde, gelişmiş ülkelerde bile her beş yılda 1 emeklilik sistemiyle oynanıyor. Son cümlemiz şudur: Hep beraber el ele vereceğiz, kaynaklarımızı hep beraber çoğaltacağız, imkânlarımızı hep beraber büyüteceğiz; kuru muhalefet yapmayacağız, birbirimize kuru karşıtlık yapmayacağız, hep beraber gerekli düzenlemelerin altına imza atıp memleketi büyütüp bu büyümeden dar gelirli, emekli, asgari ücretli kim varsa öğrenci, yaşlı, herkese bunları yansıtacağız, hep beraber."

ulusal.com.tr