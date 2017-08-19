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Son dakika: Akdeniz'de deprem (19 Ağustos son depremler)

Akdeniz'de saat 17.37'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: Akdeniz'de deprem (19 Ağustos son depremler)

Akdeniz'de saat 17.37'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Etiketler; #akdeniz #deprem
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