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Son dakika: Akdeniz'de deprem oldu (Son depremler)

AKDENİZ'de Richter Ölçeği'ne göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: Akdeniz'de deprem oldu (Son depremler)

AKDENİZ'de Richter Ölçeği'ne göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 16.56'da Antalya Kumluca İlçesi'nin 11.5 kilometre açığında kaydedilen deprem 35.2 kilometre derinlikte meydana geldi.

Depremde can veya mal kaybı olmadı


Kaynak: DHA
Etiketler; #akdeniz #deprem
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