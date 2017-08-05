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Son dakika: Akdeniz Gökova Körfezi'nde 3,4 büyüklüğünde deprem (Bodrum deprem - Son depremler)

Akdeniz'de Gökova Körfezi'nde saat 12.36'da 3,4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin Bodrum'da da kısmen hissedildiği öğrenildi

Son dakika: Akdeniz Gökova Körfezi'nde 3,4 büyüklüğünde deprem (Bodrum deprem - Son depremler)

Akdeniz'de Gökova Körfezi'nde saat 12.36'da 3,4 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin Bodrum'da da kısmen hissedildiği öğrenildi

Etiketler; #akdeniz #gökova körfezi
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