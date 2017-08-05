Akdeniz'de Gökova Körfezi'nde saat 12.36'da 3,4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin Bodrum'da da kısmen hissedildiği öğrenildi

Akdeniz'de Gökova Körfezi'nde saat 12.36'da 3,4 büyüklüğünde deprem oldu.



Depremin Bodrum'da da kısmen hissedildiği öğrenildi