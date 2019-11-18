Son dakika! Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanmasında iki kişi görevden alındı

MEB, Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında sorumluluğu görülen okul müdürü ve yardımcısının yöneticilik görevinden alındığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayı ile ilgili soruşturma başlatmıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Aksaray'da bir okulumuzda yaşanan hadise sonrası başlatılan inceleme ve soruşturma hassasiyetle devam etmekte olup, süreçte sorumluluğu görülen Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı, Bakanlık maarif müfettişlerinin teklifi doğrultusunda yöneticilik görevinden alınmıştır" denildi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ksaray'da otizmli çocukların eğitim gördükleri okulda "yuhalandığı" iddiasına ilişkin, Ankara'dan bir müfettiş grubunu göndererek soruşturma sürecini başlattıklarını bildirmişti.

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik, "Pazartesi günü olayın yaşandığı Aksaray Mehmetçik İlkokulunu ziyaret ederek yerinde inceleme yapmayı düşünüyoruz." demişti.

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