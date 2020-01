Son dakika... Ankara'da deprem (27 Ocak Pazartesi 2020)

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Akyurt ilçemizde 3.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiği haberini almış bulunmaktayız. Herhangi bir mal veya can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Alo 153 Mavi Masa hattımızdan bizlere her an ulaşabileceğinizi hatırlatmak istiyorum." dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Ankara Akyurt'ta saat 13:51'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) depremin büyüklüğünü 3.9, derinliğini ise 13 kilometre olarak açıkladı. Saat 14:00'da ise 2.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

