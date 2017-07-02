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Son dakika: Ankara'da hamilelere sıcak tatili

Ankara'da yarın sıcak nedeniyle kamuda çalışan hamileler, kalp damar ve solunum hastaları idari izinli sayılacak.

Son dakika: Ankara'da hamilelere sıcak tatili

Ankara Valiliği tarafından, aşırı sıcaklar nedeniyle yarın kamuda çalışan, hamileler ve engelliler ile kalp, beyin, solunum sistemi, karaciğer, böbrek rahatsızlığı olanların ve kanser hastalarının idari izinli sayılacağı bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara #Hamile #sıcaklık
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