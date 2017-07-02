Ankara'da yarın sıcak nedeniyle kamuda çalışan hamileler, kalp damar ve solunum hastaları idari izinli sayılacak.

Ankara Valiliği tarafından, aşırı sıcaklar nedeniyle yarın kamuda çalışan, hamileler ve engelliler ile kalp, beyin, solunum sistemi, karaciğer, böbrek rahatsızlığı olanların ve kanser hastalarının idari izinli sayılacağı bildirildi.