Son dakika! Ankara'da önemli emeklilikte yaşa takılanlar EYT görüşmesi! Meclis'te yapılacak! İşte ilk açıklama

Yarın Ankara'da başta Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak olmak üzere 75-80 kişiden oluşan emeklilikte yaşa takılan yurttaş, Meclis'te olacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Uşak Milletvekili Özkan Yalım, konu ile ilgili açıklama yaptı.

CHP'li Yalım, şunları belirtti:

"EYT'li Kardeşlerimiz Yarın Meclise Geliyor!

Başta Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sos. Yrd. ve Day. Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak olmak üzere 75-80 kişiden oluşan EYT’li vatandaşlarımızı Meclis’te karşılayacağız.

EYT’LİLERİN SORUNU, BİZİM SORUNUMUZDUR!

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