Son dakika! Ankara'da önemli emeklilikte yaşa takılanlar EYT görüşmesi! Meclis'te yapılacak! İşte ilk açıklama
Başta Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak olmak üzere 75-80 kişiden oluşan emeklilikte yaşa takılan yurttaş, Meclis'te olacak
GÜNDEM 25.11.2019, 18:12
Yarın Ankara'da başta Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak olmak üzere 75-80 kişiden oluşan emeklilikte yaşa takılan yurttaş, Meclis'te olacak.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Uşak Milletvekili Özkan Yalım, konu ile ilgili açıklama yaptı.
CHP'li Yalım, şunları belirtti:
"EYT'li Kardeşlerimiz Yarın Meclise Geliyor!
Başta Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sos. Yrd. ve Day. Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak olmak üzere 75-80 kişiden oluşan EYT’li vatandaşlarımızı Meclis’te karşılayacağız.
EYT’LİLERİN SORUNU, BİZİM SORUNUMUZDUR!
#EmeklilikteYaşaTakılanlar #EYT"
ulusal.com.tr
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