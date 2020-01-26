Son dakika: Anne ve çocuğu 24 saat sonra kurtarıldı

"Umutların tükendiği yerde, umut olmak için varrız" diyen Jandarma, anne ve kızı Nüsra'yı kurtarmak için canını dişina taktı.

2.5 yaşındaki kız çocuğu kısa sürede kurtarıldı.

Anne Ayşe Yıldız'a ise enkaz altında damar yolu açıldı. Serum bağlanarak hayatta kalması sağlandı.

Saatler süren çalışmalar sonucunda Ayşe yıldız da Mehmetçiğin çabaları sonucu 28 saat sonra sağ olarak enkaz altından çıkarıldı. Anne Yıldız, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Mehmetçikin canla başla çalıştığı bu kurtarma anları da takdir topladı.

ulusal.com.tr