Antalya'nın Kemer ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Çamyuva Mahallesi Sarıören mevkiinde saat 15.45'te başlayan orman yangınına Antalya Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.



Yangına ilk anda 1 helikopter, 2 arazöz ve çok sayıda orman işçi müdahale etti.







Sarp bir alanda yerleşim yerlerine yakın noktada etkili olan yangının söndürülmesi için bölgeye takviye ekipler sevk edildi.