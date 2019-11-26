Son dakika! Arnavutluk Tiran depremi ile ilgili Ahmet Ercan'dan önemli açıklamalar! Türkiye depremini tetikler mi?

Arnavutluk Tiran'da meydana gelen deprem ile ilgili Jeofizik Yüksek Mühendisi Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan, önemli açıklamalarda bulundu.

Ercan, şunları belirtti:

"Bugün, 26 Kasım 2019, Salı sabaha karşı yerel saatle 04:00 da başkent Tiran'ın 30 km kuzey batısında M6,4 büyüklüğünde ORTA-BÜYÜK bir deprem oldu. Bu deprem Aranavutlukta son yılın en büyük depremidir. Depremin odak derinliği 10 km. Deprem yaklaşık 20 saniye sürmüştür. Depremde yıkım gören yapılar Osmanlı ile İtalyan döneminden kalan eski yapılar. Yeni yapılarda çatlaktan başka yıkı yok. Ne yazık ki depremden ilk duyuma göre 6 kişi ölmüştür.

Ana depremden önce Eylül ayında M5,1, ayrıca bir saat önce öncü depremler olmuş olması Arnavutların dışarıya çıkmasına böylece ölümlerin azalmasına neden olmuştur.

Bu deprem Fethiye'den başlayıp, Rodos, Girit, Mora üzerinden Adriyatik kıyılarına uzanan Güney-Ege Dalma Batma kuşağının batı kuyruğu üzerinde olmuştur.

Ardçı depremler özellikle 15 gün içinde 4 ile 5,3 büyüklüğünde, odağa 100 km yakında olacaktır.

Arnavutluk depreminin Türkiye'de bir depremi tetiklemesi söz konusu değildir."

ulusal.com.tr