AYM'den referandum kararının gerekçesi
AYM'den referandum kararının gerekçesi
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Son dakika: AYM'den referandum kararının gerekçesi

Anayasa Mahkemesi referandum kararının gerekçesi, AYM, böyle bir başvurunun inceleme yetkisinin olmadığına hükmetti.

Son dakika: AYM'den referandum kararının gerekçesi

Anayasa Mahkemesi referandum kararının gerekçesi, AYM, böyle bir başvurunun inceleme yetkisinin olmadığına hükmetti.

Etiketler; #referandum #AYM
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