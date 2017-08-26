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Son dakika: Bahçeli'den Başbakan Yıldırım'a yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Başbakan'ın sözlerimizi düzeltme gayreti yanlıştır" dedi

Son dakika: Bahçeli'den Başbakan Yıldırım'a yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Başbakan'ın sözlerimizi düzeltme gayreti yanlıştır" dedi

Etiketler; #Bahçeli #mhp
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