Son dakika! Bahçeli'nin çağrısı sonrası emeklilikte yaşa takılanlar EYT Derneği'nden sert açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları sonrası Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) sert bir açıklama yaptı.

EYT Derneği İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, şunları belirtti:

"Eyt ülkeyi batıracak!!!!

Ekonomi zora girecek

Beka sorununu aşana kadar sabır edin

Önce ülke güvenligi

Son günlerde yine bu söylemler artmaya başladı

Ülke de beka sorunu varsa, ekonomik kriz varsa, neden Suriye lilere sonuna kadar yardıma varız diyorsunuz?

İş dünyasının vergilerini neden siliyorsunuz?

Ekonomik kriz sadece Eyt liler söz konusu olunca mı aklınıza ülke geliyor?

Sayımızı söylerken yalanlarla başlayan cümleleriniz, yine kendinize ve EYT dışında kime yardım edilecek se beka sorunuyla devam edenleri burdan ikaz ediyoruz. "Yerel seçimlere damgamızı nasıl vurduysak gelecek seçimde de yine biz Eyt kardeşiligimiz damgasını vuracaktır"

Er geç o sandık önümüze gelecek

Biz zaten kaybeden yok olan bir kuşagız ama unutmayın 10 yıl Eyt var olacak ve mağduriyeylerle beraber bizim mücadelemiz devam edecektir.

Bizi görmeyen duymayanları bizde SANDIKTA görmeyecegiz ve duymayacagız

Mecliste emin adımlarımızla görüşmelere devam edecegiz, bizim gündemimizde bütün mağduriyetlerin bitmesi ve bu amaçla da yasal alanlarda mücadelemize devam ediyoruz.

Haklı davamızda sonuna sonuç alana kadar mücadeleye devam edeceğiz."

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