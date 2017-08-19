Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Almanya ile yaşanan gerilimle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bozdağ, "PKK terör örgütü Almanya'da himaye ediliyor" dedi

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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ şunları söyledi:



Tutumları sorgulanması gereken Alman yöneticileridir.



FETÖ ve



Türk halkı ile empati yapmalarında fayda var.



Asıl Türkiye'nin içişlerine Almanya müdahale etmektedir. Tutumları sorgulanması gereken Alman yöneticileridir.FETÖ ve PKK Almanya 'da himaye görüyor.Türk halkı ile empati yapmalarında fayda var.Asıl Türkiye'nin içişlerine Almanya müdahale etmektedir.