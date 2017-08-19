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Son dakika: Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Almanya açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Almanya ile yaşanan gerilimle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bozdağ, "PKK terör örgütü Almanya'da himaye ediliyor" dedi

Son dakika: Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Almanya açıklaması
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ şunları söyledi:

Tutumları sorgulanması gereken Alman yöneticileridir. 

FETÖ ve PKK Almanya'da himaye görüyor. 

Türk halkı ile empati yapmalarında fayda var.

Asıl Türkiye'nin içişlerine Almanya müdahale etmektedir. 
Etiketler; #Başbakan #bekir bozdağ #almanya #pkk
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