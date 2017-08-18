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Son dakika: Başbakan Yıldırım'dan açıklamalar

Türkiye-Almanya gerilimiyle ilgili Başbakan Binali Yıldırım, "Gümrük birliği meselesi Almanya'nın tek başına karar vereceği bir konu değil.Almanya birlik adına racon kesiyor" dedi

Son dakika: Başbakan Yıldırım'dan açıklamalar

Türkiye-Almanya gerilimiyle ilgili Başbakan Binali Yıldırım, "Gümrük birliği meselesi Almanya'nın tek başına karar vereceği bir konu değil.Almanya birlik adına racon kesiyor" dedi

Etiketler; #Başbakan #türkiye #almanya
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