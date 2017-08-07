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Son dakika: Başbakan Yıldırım'dan Akıncı Üssü davasına müdahillik talebi

Başbakan Binali Yıldırım, Akıncı Üssü davasına müdahil olma talebinde bulundu.

Son dakika: Başbakan Yıldırım'dan Akıncı Üssü davasına müdahillik talebi

Başbakan Binali Yıldırım, Akıncı Üssü davasına müdahil olma talebinde bulundu.

Etiketler; #Başbakan #binali yıldırım #akıncı üssü
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