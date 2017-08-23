Dolar/TL güne yükselişle başladı
Dolar/TL güne yükselişle başladı
SON DAKİKA: Hem de sağ yakalandı
SON DAKİKA: Hem de sağ yakalandı
Deniz Naki gözaltına alındı
Deniz Naki gözaltına alındı
Şükrü Kızılot hayatını kaybetti
Şükrü Kızılot hayatını kaybetti

Son dakika... Bekir Bozdağ'dan 'erken seçim' açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Seçimler 2019'da, vaktinde yapılacaktır. Erken seçim yapma AK Parti döneminde zaten olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır" dedi.

Son dakika... Bekir Bozdağ'dan 'erken seçim' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutuklanacağı yönündeki iddiaları değerlendiren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Bu tamamen CHP'nin uydurduğu, CHP'nin değirmenine su taşıma hedefi güden, hükümeti ve AK Parti'yi haksız bir konuma itmeyi hedefleyen uydurma bir tartışmadır. Tartışmanın kaynağı da bizzat CHP'dir. Olmayan bir şey üzerinden varmış gibi bir algı yaratma gayreti ortaya çıkıyor" açıklamasını yaptı.

Bekir Bozdağ, "Öyle atletle karavan içerisinde fotoğraf çektirip, 'halkın adamı' diye yandaş medyaya manşet yapılarak halkın adamı olunmuyor. Yaşantınızla, konuşmanızla, her türlü hal ve tutumunuzla halkın adamı olursunuz. Halk sizi kendi adamı kabul eder" diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #aşbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ #chp #AKP #kemal kılıçdaroğlu
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Dolar/TL güne yükselişle başladı
Sonraki Haber
Terör örgütü PKK elebaşısı Murat Karayılan: Asker sizi tavşan gibi avlıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.