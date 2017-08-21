İstanbul Beykoz Riva'da sağanakla birlikte hortum oluştu

İstanbul Beykoz Riva'da hortum meydana geldi.



Riva'da, sabah saatlerinde sağanağın başlamasından bir süre sonra denizde hortum oluştuğu görüldü.



Sahile yakın bir alanda meydana gelen hortum, yaklaşık 5 dakika etkili oldu.



Herhangi bir hasara yol açmayan hortumu gören bazı vatandaşlar tedirginlik yaşadı.



Riva'da cankurtaran olarak görev yapan Gökhan Kaşoğlu, hortumun bir anda meydana geldiğini belirterek, "Korktuk. Çok şükür kimseye bir şey olmadı." diye konuştu.



ulusal.com.tr