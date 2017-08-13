Muğla Bodrum'da saat 19:35'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20:09'da Bodrum'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 6 km derinliğinde meydana geldi

Muğla Bodrum'da saat 19:35'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Deprem yerin 5.9 km derinliğinde meydana geldi.



Bir deprem daha

Saat 20:09'da Bodrum'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 6 km derinliğinde meydana geldi



Prof. Dr. Doğan Perinçek'ten açıklama

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü'nden emekli olan Prof. Dr. Doğan Perinçek, sosyal medya hesabından Bodrum depremiyle ilgili açıklamada bulundu.





Perinçek'in açıklaması şöyle;

Bodrum'da son durum.

21 Temmuz Bodrum depreminde sonra 6.6 büyüklüklüğünde olan ana deprem sonrası bu depremin tetiklediği komşu faylar harekete geçmiş ve bu durumu iki haftaki önceki bir paylaşımım da sayfamda belirtmiştim. Ayrıca 9 Ağustosta bu konuda detaylı bilgi vermiştim.

https://www.facebook.com/dogan.perincek/posts/10155688145320929

Üsteki harita Bodrum ve onun kuzeydoğusunda Bahçeyakası dolayındaki depremleri, alttaki harita ise sadece Bahçeyakası dolayında olan depremleri göstermektedir. Bahçeyakası yakınında en son olan büyük deprem 4.8 olarak kayıtlara geçmiştir.

Bu gün itibarıyla bu tetikleme olayı çok farklı boyutlara ulaştı. Tetiklemenin etkisinde kalan Bahçeyakası Gökpınar köyleri arasında olan deprem sayısı Bodrum deprem sayısını son 24 saat içinde geçti. Gökova Körfezindeki deprem sayısı son 24 saatlik zaman diliminde 113 sayısında kalırken, onun tetiklediği alanlardan bir olan Bahçeyakası Gökpınar depremindeki deprem sayısı 24 saatte 117 oldu. Son yıllarda ülkemizde olan depremlerden farklı bir durum yaşıyoruz. Bodrum depremi sonrası başlayan Bahçeyakası Gökpınar depremini belkide ayrı bir deprem olarak değerlendirmek gerekebilir düşüncesindeyim.

An itibarıyla Bahçeyakası depremlerinin ulaştığı büyüklük endişe verici boyutlarda değildir. Bu alanda olan yüzlerce deprem sayesinde biriken enerji kısmen boşalmıştır ve enerji boşalımı devam edecek artçılarla sürecektir.

Bundan sonra ne olacak?

1-Bodrum-Gökova depremlerinin ortalama sayısı azalmaya devam edecek. Geçtiğimiz günlerde 200 dolayında olan toplam deprem sayısı bu gün Gökova Körfezinde 113 depreme düşmüştür.

2-Tetiklenen alanlarda özellikle Bahçeyakası dolayında artçı depremler devam edecektir. Sayı bir miktar artabilir. Bahçeyakası dışında bu alana yakın olan ve tetiklenen Kuzeydoğu-Güneybatı doğrultulu faylarda artçı depremler büyüklük olarak değil ama sayıca artabilir.

3-Bahçeyakası depremleri daha kuzeydeki fayları tetikleyebilir.



(Sosyal medya hesabından alınmıştır)













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