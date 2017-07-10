Aralarında Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden Koray Çalışkan'ın da bulunduğu 70 kişi gözaltına alındı

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre; İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında Boğaziçi Üniversitesi ve Medeniyet Üniversitesi'ne yönelik operasyon düzenledi.



Aralarında Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden Koray Çalışkan'ın da bulunduğu 70 kişi gözaltına alındı.



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