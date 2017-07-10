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Son dakika: Boğaziçi ve Medeniyet üniversitelerinde FETÖ operasyonu

Aralarında Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden Koray Çalışkan'ın da bulunduğu 70 kişi gözaltına alındı

Son dakika: Boğaziçi ve Medeniyet üniversitelerinde FETÖ operasyonu

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre; İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında Boğaziçi Üniversitesi ve Medeniyet Üniversitesi'ne yönelik operasyon düzenledi.

Aralarında Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden Koray Çalışkan'ın da bulunduğu 70 kişi gözaltına alındı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #boğaziçi #medeniyet #fetö
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